Itapemirim inicia mutirão de consultas oftalmológicas

A Prefeitura de Itapemirim iniciou, nesta semana, um mutirão de consultas oftalmológicas promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Governo do Espírito Santo. A ação acontece no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Itaipava e busca reduzir a demanda reprimida por atendimentos especializados na área.

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Neste primeiro dia de atendimentos, pacientes que aguardavam na regulação passaram por consultas oftalmológicas e receberam orientações médicas. Além disso, a mobilização prevê cerca de 1.500 atendimentos até o próximo dia 23 de maio.

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Segundo a prefeitura, o mutirão reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação do acesso à saúde. Ao mesmo tempo, a iniciativa amplia a oferta de serviços especializados para a população.

Durante os atendimentos, equipes de saúde realizaram consultas e acompanhamentos voltados aos pacientes que aguardavam atendimento na especialidade. Dessa forma, o município busca acelerar o acesso aos serviços oftalmológicos e fortalecer a assistência médica na rede pública.

A ação também integra o trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo do Estado. Com isso, o município amplia a capacidade de atendimento e reforça os serviços especializados oferecidos à população.