Cachoeiro: mutirão gratuito atende MEIs na Praça Jerônimo Monteiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou, neste sábado (9), um mutirão de atendimento voltado aos Microempreendedores Individuais (MEIs). A ação ocorreu na Praça Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), com suporte gratuito para a elaboração e envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o atendimento, a equipe técnica orientou os empreendedores e auxiliou no preenchimento da declaração. Além disso, os profissionais esclareceram dúvidas e ajudaram os MEIs a manterem o CNPJ regularizado, evitando pendências futuras.

Leia também: BRK reforça importância da rede de esgoto para a saúde em Cachoeiro

A Prefeitura disponibilizou o serviço em uma Van itinerante instalada na praça central da cidade. Contudo, a iniciativa não ficará restrita ao primeiro dia de atendimento. A Semdec já confirmou novas edições do mutirão para os dias 16 e 23 de maio, sempre das 8h às 13h, no mesmo local.

O gerente da Sala do Empreendedor, Ricardo Moreira, ressaltou a importância da regularização para os pequenos negócios.

“Nosso objetivo com esse mutirão é justamente facilitar esse processo, oferecendo orientação e suporte para que nenhum empreendedor fique irregular por falta de informação ou atendimento”, destacou o gerente da Sala do Empreendedor, Ricardo Moreira.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico também reforçou que a entrega da declaração é obrigatória. Caso o empreendedor não realize o procedimento dentro do prazo, poderá sofrer penalidades, incluindo multas e até a suspensão do CNPJ.

Além disso, a Prefeitura afirma que o mutirão integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo local. A proposta busca ampliar a formalização dos pequenos negócios e incentivar o desenvolvimento econômico sustentável em Cachoeiro de Itapemirim.