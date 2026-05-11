Cachoeiro: mutirão gratuito atende MEIs na Praça Jerônimo Monteiro
A Prefeitura disponibilizou o serviço em uma Van itinerante instalada na praça central da cidade.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou, neste sábado (9), um mutirão de atendimento voltado aos Microempreendedores Individuais (MEIs). A ação ocorreu na Praça Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), com suporte gratuito para a elaboração e envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o atendimento, a equipe técnica orientou os empreendedores e auxiliou no preenchimento da declaração. Além disso, os profissionais esclareceram dúvidas e ajudaram os MEIs a manterem o CNPJ regularizado, evitando pendências futuras.
Leia também: BRK reforça importância da rede de esgoto para a saúde em Cachoeiro
A Prefeitura disponibilizou o serviço em uma Van itinerante instalada na praça central da cidade. Contudo, a iniciativa não ficará restrita ao primeiro dia de atendimento. A Semdec já confirmou novas edições do mutirão para os dias 16 e 23 de maio, sempre das 8h às 13h, no mesmo local.
O gerente da Sala do Empreendedor, Ricardo Moreira, ressaltou a importância da regularização para os pequenos negócios.
“Nosso objetivo com esse mutirão é justamente facilitar esse processo, oferecendo orientação e suporte para que nenhum empreendedor fique irregular por falta de informação ou atendimento”, destacou o gerente da Sala do Empreendedor, Ricardo Moreira.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico também reforçou que a entrega da declaração é obrigatória. Caso o empreendedor não realize o procedimento dentro do prazo, poderá sofrer penalidades, incluindo multas e até a suspensão do CNPJ.
Além disso, a Prefeitura afirma que o mutirão integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo local. A proposta busca ampliar a formalização dos pequenos negócios e incentivar o desenvolvimento econômico sustentável em Cachoeiro de Itapemirim.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726