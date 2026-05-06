Itapemirim realiza ação de saúde com exames e atendimento médico

A Prefeitura de Itapemirim realiza neste sábado (9) uma mobilização do Maio Vermelho. A ação foca na prevenção do câncer de boca e das hepatites virais.

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Inicialmente, os atendimentos ocorrem das 8h às 13h em unidades de saúde do município. No entanto, as unidades de Garrafão e Safra terão programação em outras datas.

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Durante a ação, a população terá acesso a diversos serviços. Entre eles, estão palestras educativas, teste de glicemia capilar e atendimento de enfermagem.

Além disso, equipes realizarão coleta de preventivo, atendimento odontológico e aferição de pressão arterial. Ao mesmo tempo, profissionais aplicarão testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis.

A Secretaria de Saúde orienta que os moradores verifiquem previamente os serviços disponíveis na unidade mais próxima.