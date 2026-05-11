Itapemirim suspende atendimento de alguns setores na próxima sexta-feira; entenda
Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses retomam atendimentos na próxima segunda-feira (18)
A Prefeitura de Itapemirim informou que a Vigilância Ambiental e o Centro de Controle de Zoonoses estarão fechados na próxima sexta-feira (15). Segundo o comunicado oficial, os setores passarão por um processo de dedetização preventiva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A medida tem como objetivo garantir mais segurança e melhores condições de trabalho e atendimento.
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A prefeitura destacou que os atendimentos serão retomanos normalmente na segunda-feira (18) após a conclusão da detetização.
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