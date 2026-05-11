Cidades

Itapemirim suspende atendimento de alguns setores na próxima sexta-feira; entenda

Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses retomam atendimentos na próxima segunda-feira (18)

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itapemirim informou que a Vigilância Ambiental e o Centro de Controle de Zoonoses estarão fechados na próxima sexta-feira (15). Segundo o comunicado oficial, os setores passarão por um processo de dedetização preventiva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A medida tem como objetivo garantir mais segurança e melhores condições de trabalho e atendimento.

Leia também: Cachoeiro recebe semana S com esporte, literatura, cultura e ações de bem-estar

A prefeitura destacou que os atendimentos serão retomanos normalmente na segunda-feira (18) após a conclusão da detetização.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Itapemirim

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por