Mãe e filho desaparecidos em Alegre são encontrados
Polícia Civil confirmou que os dois estão bem e descartou indícios de crime no caso
A Polícia Civil localizou Natália Alves da Silva, de 28 anos, e o filho Pietro Valentim Alves da Silva, de 6 anos, após os dois desaparecem em Alegre na última sexta-feira (1º).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a corporação, mãe e filho estão bem. Além disso, os investigadores descartaram qualquer indício de crime no caso. De acordo com as informações, Natália deixou o município por vontade própria, levando o filho.
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Antes do desaparecimento, os dois foram vistos nas proximidades do Parque de Exposições, onde acontecia um rodeio. Imagens de segurança registraram o momento em que seguiam em direção ao local.
Familiares relataram que a criança teria se perdido durante o evento. No entanto, a mãe também deixou de ser vista posteriormente, o que motivou as buscas.
O caso foi acompanhado pela Delegacia Regional de Alegre. Por fim, a Polícia Civil informou que não divulgará mais detalhes sobre a ocorrência.
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