Polícia apreende cocaína e dinheiro durante ação em Cachoeiro
Suspeitos fugiram para área de mata e deixaram drogas e dinheiro durante ação policial no bairro Valão
A Polícia Militar apreendeu drogas e dinheiro no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (8).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre a comercialização de drogas na Rua Abelardo Machado. Em seguida, os militares se deslocaram até o local para averiguar a situação.
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No momento da abordagem, dois indivíduos foram interceptados, enquanto outros dois fugiram em direção a uma área de mata. Apesar da tentativa de fuga, a equipe iniciou buscas na região.
Nada de ilícito foi encontrado com os dois abordados. No entanto, um deles informou que os suspeitos que fugiram seriam conhecidos como “Sansão” e “Vente”, apontados como responsáveis pelo tráfico no local.
Durante as diligências, os policiais localizaram dois papelotes de cocaína. Além disso, com apoio da equipe K9, encontraram mais 15 papelotes da droga e R$ 816 em dinheiro trocado.
Como não foi possível comprovar a ligação do material com os abordados, os dois foram liberados. Em seguida, os policiais encaminharam os entorpecentes e o dinheiro para a 7ª Delegacia Regional.
Por fim, a ação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas no município.
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