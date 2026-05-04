Maio terá menos frio e pouca chuva na maior parte do Brasil
Segundo a Climatempo, bloqueio atmosférico deve dificultar a entrada de ar polar pelo interior do país e manter temperaturas acima da média em quase todo o território nacional
Maio de 2026 deve ser marcado por menos frio do que o esperado para o período e por pouca chuva na maior parte do Brasil. A previsão é da Climatempo e aponta que um bloqueio atmosférico deve predominar sobre o país, dificultando a entrada de massas de ar polar pelo interior do território nacional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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