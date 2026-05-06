Mais de 800g de crack são apreendidos no Céu Azul em Piúma
Polícia apreende mais de 800g de crack em casa abandonada no bairro Céu Azul após denúncia anônima; material foi levado para a delegacia de Piúma.
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a descobrir um ponto de armazenamento de drogas em uma residência abandonada no bairro Céu Azul, durante patrulhamento realizado na noite da última terça-feira (5).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o boletim, a equipe policial recebeu informações de que o segundo andar de um imóvel estaria sendo utilizado por traficantes da região. O local pertenceria a uma idosa em situação de vulnerabilidade, que morava sozinha e havia falecido no dia anterior.
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Ainda segundo a denúncia, havia movimentação incomum durante a noite, com a presença de pessoas que não residiam na casa. Diante das informações e considerando o histórico de tráfico na região, os militares seguiram até o endereço, na Rua Valência.
Ao chegarem, os policiais confirmaram as características do imóvel e perceberam um forte odor semelhante ao de crack já na entrada. O segundo andar, descrito como um espaço pequeno e sem condições de habitação, apresentava sinais de abandono, o que reforçou a suspeita de uso para atividades ilícitas.
Diante da situação, a equipe precisou arrombar o cadeado da porta para realizar buscas no interior do imóvel. Durante a varredura, foram encontrados dois pedaços de crack, que juntos pesavam aproximadamente 814 gramas, além de materiais utilizados para embalo de drogas, uma balança de precisão, duas facas e uma cápsula deflagrada de calibre .22.
Para dar apoio à ocorrência, outras equipes policiais foram acionadas e auxiliaram nas buscas. No entanto, nenhum suspeito foi localizado no interior da residência.
Nos arredores do imóvel, um homem foi abordado. Ele se apresentou como usuário de drogas e teve seus dados registrados para possíveis procedimentos futuros.
Após a conclusão das buscas, todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Piúma, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis adotadas. As investigações devem continuar para identificar os responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes.
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