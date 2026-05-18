Marataízes recebe mutirão de serviços gratuitos
O mutirão também contará com serviços de alistamento militar, atendimento do Sine e cursos do Qualificar ES.
A Prefeitura de Marataízes realiza, no dia 21 de maio, o 1º Mutirão de Serviços da Cidade no bairro Acapulco. A ação “Marataízes em Ação” começa às 8h, no bairro Acapulco, oferece atendimentos gratuitos à população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o evento, os moradores terão acesso a serviços como vacinação, teste de glicemia, verificação de pressão arterial e exame para detecção de câncer de boca.
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A população também poderá solicitar a emissão gratuita de certidões, receber orientações técnicas e esclarecer dúvidas durante os atendimentos. O mutirão também contará com serviços de alistamento militar, atendimento do Sine e cursos do Qualificar ES.
A ação ainda vai disponibilizar atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), emissão de carteirinha de transporte para idosos e pessoas com deficiência, protocolo da SEMD para registro de demandas do bairro, adoção de animais e limpeza das vias.
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