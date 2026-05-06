Médico é preso após ameaçar enfermeira em Cachoeiro

Um médico foi preso após ameaçar uma enfermeira e causar tumulto na unidade de saúde de Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com a Guarda Civil Municipal, o profissional se revoltou após ser desligado do cargo. Em seguida, ele culpou a enfermeira-chefe pela demissão e fez ameaças de morte contra ela e a filha.

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A enfermeira também relatou que encontrou o próprio veículo danificado. No entanto, até o momento, não há confirmação de que o médico seja o autor dos danos, apesar da suspeita da vítima.

Além disso, durante as buscas, os agentes encontraram, dentro do carro dele, diversos blocos de receituários médicos, incluindo documentos de medicamentos controlados, além de atestados com carimbo da unidade.

Os guardas também apreenderam um oxímetro que, segundo a equipe, pertence ao posto de saúde. Diante da situação, os agentes conduziram o suspeito à delegacia, junto com os materiais.