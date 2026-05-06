Policial militar é detido após ameaçar companheira no ES

Um policial militar foi detido na tarde da última terça-feira (5), em Vitória, após ameaçar a esposa durante uma discussão dentro de casa.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima conseguiu sair da residência e se abrigar em um estabelecimento próximo. Em seguida, ela acionou a equipe e relatou que o marido apresentava comportamento agressivo e quebrava móveis.

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Ainda de acordo com o relato, o militar discutiu com a esposa, a ofendeu verbalmente e tentou impedir que ela registrasse a situação. Logo depois, ele teria sacado a arma e feito uma ameaça.

Diante da ocorrência, um oficial conseguiu dialogar com o suspeito dentro da residência. Em seguida, a equipe recolheu o armamento e conduziu o policial até a delegacia de Vitória.

A mulher também foi levada à unidade policial para prestar depoimento. Conforme os militares, ambos apresentavam escoriações leves decorrentes do contato físico durante a discussão.

O caso foi encaminhado à autoridade policial, que ficará responsável pelos procedimentos legais.