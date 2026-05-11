Mercado de eSports movimenta economia no Espírito Santo e atrai novos investimentos

Não há como negar, o Brasil é realmente o país do futebol. Centenas de jovens atletas surgem diariamente dentro e fora de campo e abrilhantam os momentos de lazer do brasileiro. Neste mesmo contexto, nas arenas online um mercado bilionário cresce rapidamente e abre espaços para novos formatos de disputas. O mercado de eSports representa uma fatia robusta da movimentação financeira dos jogos online. Para se ter uma ideia, no primeiro ano de operações legalizadas desse setor no Brasil, houve a movimentação de mais de R$37 bilhões. A fatia do mercado que se limita a apostas esportivas e eSports chegou a aproximadamente R$1,7 bilhão.

Nesse cenário, podemos destacar um crescimento considerável em estados que fogem do eixo de Rio-São Paulo, como o Espírito Santo por exemplo, que começa a exercer um papel de protagonismo nos investimentos ao desenvolver competições grandiosas voltadas para esse setor. As novidades mais recentes do setor podem ser conferidas em sites especializados, um que fortemente é indicado na comunidade em geral é o https://cardmates.com.br/.

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Espírito Santo entra no radar dos investimentos digitais

O principal motivo que elevou o estado para um dos grandes cenários do eSports nacional é a expansão e qualidade da conexão. Somado a isso, o aumento crescente do interesse de jovens pelos mercados digitais e inúmeras iniciativas que fomentam o universo gamer também colaboram para o crescimento do setor no estado capixaba. Nos últimos meses houve um crescimento gradual de competições regionais, o que culminou no surgimento de ligas e também eventos independentes pelos quatro cantos do estado.

A grande vantagem por ora é o surgimento de diversas vagas de emprego para sustentar a produção de eventos grandiosos. Profissionais da área de comunicação, marketing, promoters, desenvolvedores de jogos, narradores e muitos outros, encontraram oportunidades inovadoras. Com isso, centenas de comunidades ajudam a consolidar cada novo passo do setor.

Economia além das telas: impacto direto e indireto

Outro fator que impacta diretamente o setor é a movimentação financeira gerada. Os novos cargos de trabalho, dão mais autonomia à população. Os eventos presenciais movimentam as economias locais. Um exemplo recente disso foi o IEM Rio, que ocorreu entre os dias 13 e 19 de abril na Farmasi Arena.

O evento grandioso reuniu as 16 melhores equipes de Counter Strike do mundo em disputas eletrizantes. Os dias do evento ficaram marcados por mais de 26 mil pessoas, mas mais de 1,1 milhão de pessoas estiveram conectadas simultaneamente para acompanhar a disputa final que premiava com R$1 milhão o vencedor.

Os volumes movimentados pelo setor, uma média de R$1 bilhão por ano, não envolvem apenas os valores investidos pelos apostadores. Nesse montante, estão considerados valores de patrocínios, marketing, produtos e serviços exclusivos de transmissão. Mesmo que a Secretaria de Prêmios e Apostas considere dados regionais, é possível afirmar que o Espírito Santo é o 10º estado brasileiro que mais consome Sports.

Novas carreiras e negócios

Os dois jogos que mais influenciam o setor são o League of Legends e Counter Strike, são títulos que atravessaram gerações e mesmo assim continuam com grandes audiências. O fato é que os usuários, na maioria das vezes, jogam apenas por lazer, mas existem uma pequena parcela de usuários que transforma uma simples partida em uma disputa grandiosa e que se transforma em um negócio.

No Espírito Santo ainda é possível encontrar diversos projetos educacionais e até mesmo centros de treinamentos com o objetivo principal de treinar novos jogadores a fim de auxiliar numa carreira próspera dentro desse mercado.

O futuro dos eSports no Espírito Santo

Assim como a tendência global, o estado deve ficar marcado por um crescimento exponencial nos próximos anos. Tudo isso é impulsionado por uma geração que é a precursora da digitalização da economica. Tudo caminha para um setor mais organizado com investimentos mais estratégicos e muito apoio institucional. Por isso, os jogos eletrônicos não são apenas mais uma forma de entretenimento na internet, eles fazem parte de uma indústria em amplo crescimento que é capaz de se tornar um setor seguro de emprego, renda e inovação.