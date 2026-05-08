Mimoso do Sul: prefeito Paulinho Barros anuncia corte de gastos

O prefeito de Mimoso do Sul, Paulo Renato Barros, anunciou um decreto de corte de gastos na administração municipal após pouco mais de 30 dias de gestão. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (7).

Segundo o prefeito, o objetivo é garantir equilíbrio nas contas públicas e assegurar a continuidade dos serviços essenciais oferecidos à população. O decreto prevê a redução de despesas e a limitação de gastos considerados não prioritários neste momento, incluindo investimentos em eventos e shows.

De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada com foco na responsabilidade fiscal e na manutenção dos atendimentos básicos em áreas consideradas estratégicas para o município.

Entre os serviços que devem ser preservados estão o abastecimento de medicamentos na farmácia municipal, o atendimento médico nos Programas de Saúde da Família (PSFs), melhorias nas estradas rurais e os serviços de saúde pública.