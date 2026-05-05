Mimoso do Sul recebe oficina de teatro improvisacional

A Prefeitura de Mimoso do Sul realiza a 4ª edição do projeto Cultura em Toda Parte e leva uma oficina de teatro ao município. A iniciativa amplia o acesso à arte e incentiva a participação da população.

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Inicialmente, a oficina aborda o tema “Teatro improvisacional e performance”. A artista Sara Passabom conduz as atividades e compartilha técnicas voltadas à expressão e criatividade.

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A programação ocorre entre os dias 4 e 8 de maio, sempre às 15h. Além disso, os encontros acontecem no Conservatório de Música Maria do Carmo Monteiro Leite, na Capela São Pedro.

Durante a oficina, os participantes exploram diferentes formas de expressão artística. Dessa forma, desenvolvem habilidades criativas e fortalecem o contato com o teatro.

Por fim, o projeto reforça o compromisso com a cultura local. Assim, a iniciativa amplia o acesso às atividades artísticas e valoriza a produção cultural no município.