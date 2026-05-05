Cultura em Toda Parte leva shows gratuitos a Domingos Martins

A Secretaria da Cultura do Espírito Santo realiza mais uma etapa do projeto Cultura em Toda Parte e leva programação gratuita para Domingos Martins nesta sexta-feira (8) e sábado (9). O evento acontece na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no Centro, com apresentações culturais e atividades formativas abertas ao público. A iniciativa conta com parceria de organizações culturais e apoio da prefeitura, além de recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

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O público acompanha uma programação diversificada já na sexta-feira. Inicialmente, os alunos do curso de Iniciação ao Teatro 60+, conduzido pelo diretor Marcelo Ferreira, sobem ao palco. Em seguida, a encenação “Casamento Pomerano” apresenta tradições culturais com ritos típicos. Logo depois, o cantor Edivan Freitas interpreta canções de Milton Nascimento. Na sequência, Eden Show traz repertório variado no acordeon. Para encerrar a noite, o grupo Blumen der Erde apresenta danças folclóricas alemãs baseadas em pesquisas culturais.

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Mais programação

No sábado, o evento mantém o ritmo com apresentações musicais. Primeiramente, o trombonista e arranjador Betinho Barcellos lidera um show que mistura Jazz Funk e Acid Jazz. Em seguida, o grupo Amesa apresenta composições que transitam entre samba, rock psicodélico e MPB. Logo após, a cantora Ada Koffi sobe ao palco com repertório de seu álbum “Mar de Dentro”, com influências afro-brasileiras. Por fim, o cantor Sandrera encerra a programação com o show “Quase Hippie”, reunindo MPB, folk e rock.

O projeto também investe em formação cultural. Durante a semana, o diretor, ator e bailarino Marcelo Ferreira conduz o curso de Iniciação ao Teatro 60+, com carga horária de 36 horas. Além disso, o fanzineiro Henrique Pariz realiza oficina de produção de livros artesanais na EEEFM Teófilo Paulino. No mesmo local, o ator e diretor Luiz Carlos Cardoso promove oficina de iniciação teatral, com exercícios práticos voltados à criação de personagens e cenas.

Dessa forma, a caravana cultural amplia o acesso à arte e fortalece a produção local. O evento integra uma proposta itinerante que percorre cidades do Espírito Santo, promovendo cultura, formação e valorização das expressões artísticas regionais.