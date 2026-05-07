Morre, aos 74 anos, pai que recebeu filha vestida de noiva em hospital em Guaçuí

Morreu nesta quinta-feira (7) Antônio Francisco Martins Mendes, de 74 anos, morador de Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba. Ele ficou conhecido após viver um momento emocionante com a filha dentro de um hospital.

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Antônio ganhou destaque no dia 6 de abril, quando recebeu a visita da filha, a professora Tatiane da Silva Martins, de 26 anos. Na ocasião, ela chegou à Santa Casa de Guaçuí vestida de noiva, ao lado do marido, Dilmo Lucas Brum.

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Tatiane deicidiu visitar o pai que estava internado e não conseguiu comparecer ao seu casamento que aconteceu no dia anterior. A surpresa gerou comoção e viralizou nas redes sociais.

Antônio recebeu alta médica um dia depois da visita e retornou para casa, onde permaneceu com a família.

Informações sobre o velório

O velório está marcado para começar às 13h desta quinta-feira, na capela municipal. Já o sepultamento acontece às 9h de sexta-feira (8), no cemitério da cidade.