Morre, aos 74 anos, pai que recebeu filha vestida de noiva em hospital em Guaçuí
Antônio Francisco Martins Mendes ficou conhecido após receber visita da filha vestida de noiva no hospital
Morreu nesta quinta-feira (7) Antônio Francisco Martins Mendes, de 74 anos, morador de Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba. Ele ficou conhecido após viver um momento emocionante com a filha dentro de um hospital.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Antônio ganhou destaque no dia 6 de abril, quando recebeu a visita da filha, a professora Tatiane da Silva Martins, de 26 anos. Na ocasião, ela chegou à Santa Casa de Guaçuí vestida de noiva, ao lado do marido, Dilmo Lucas Brum.
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Tatiane deicidiu visitar o pai que estava internado e não conseguiu comparecer ao seu casamento que aconteceu no dia anterior. A surpresa gerou comoção e viralizou nas redes sociais.
Antônio recebeu alta médica um dia depois da visita e retornou para casa, onde permaneceu com a família.
Informações sobre o velório
O velório está marcado para começar às 13h desta quinta-feira, na capela municipal. Já o sepultamento acontece às 9h de sexta-feira (8), no cemitério da cidade.
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