Parceria Legal Serra: evento oferece serviços, música e gastronomia
Evento gratuito reúne mutirão de serviços, atrações musicais e gastronomia entre os dias 8 e 10 de maio
A Avenida Sibéria, na Serra, recebe neste fim de semana o evento Parceria Legal, que reúne serviços gratuitos, shows e opções gastronômicas para a população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação começa na sexta-feira (8) e segue até domingo (10), com entrada gratuita.
Leia também: AGRINTEX EXPO 2026 deve reunir 10 mil visitantes e movimentar R$ 3 milhões no ES
No sábado (9), o público encontra um mutirão de serviços essenciais. O atendimento acontece das 8h às 13h, com ações sociais e atendimento à população.
Entre os serviços disponíveis, estão emissão de RG, atendimento do Procon e assistência jurídica. Além disso, a população pode negociar contas de água e luz.
A Defensoria Pública também participa com orientações sobre direito de família. Da mesma forma, empreendedores recebem suporte com consultorias e acesso a crédito.
Para acessar os atendimentos, o cidadão deve apresentar documentos pessoais. Por isso, a organização recomenda chegar cedo, já que as senhas são limitadas.
Já no sábado, o público acompanha shows de sertanejo, samba e música eletrônica. Em seguida, o domingo encerra com atrações voltadas ao samba e pagode.
No domingo, a programação cultural continua com muita música boa e gastronomia variada. Além disso, o público também conta com artesanato, lazer, cultura e cidadania.
O evento conta com fomento do Procon Estadual. Além disso, recebe apoio da Aderes, do Governo do Estado e da Prefeitura da Serra. A realização é do Instituto Sustentabilidade Brasil, com promoção do Aqui Notícias.
Informações
Local:: Avenida Sibéria, Cidade Continental – Setor Ásia, Serra.
Programação completa
Sexta-feira (08/05)
- 18h: DJ Rael
- 20h: Cadu Caruso (Especial Viva Cazuza)
Sábado (09/05)
- 18h: Allex Araújo
- 20h: Grupo Samba de Quintal
- 22h: Deejay General
- Encerramento: DJ General
Domingo (10/05)
- 17h: DJ Rael
- 18h: Priscila Ribeiro
- Encerramento: Guilherme Nascimento
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726