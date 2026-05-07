Parceria Legal Serra: evento oferece serviços, música e gastronomia

A Avenida Sibéria, na Serra, recebe neste fim de semana o evento Parceria Legal, que reúne serviços gratuitos, shows e opções gastronômicas para a população.

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A programação começa na sexta-feira (8) e segue até domingo (10), com entrada gratuita.

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No sábado (9), o público encontra um mutirão de serviços essenciais. O atendimento acontece das 8h às 13h, com ações sociais e atendimento à população.

Entre os serviços disponíveis, estão emissão de RG, atendimento do Procon e assistência jurídica. Além disso, a população pode negociar contas de água e luz.

A Defensoria Pública também participa com orientações sobre direito de família. Da mesma forma, empreendedores recebem suporte com consultorias e acesso a crédito.

Para acessar os atendimentos, o cidadão deve apresentar documentos pessoais. Por isso, a organização recomenda chegar cedo, já que as senhas são limitadas.

Já no sábado, o público acompanha shows de sertanejo, samba e música eletrônica. Em seguida, o domingo encerra com atrações voltadas ao samba e pagode.

No domingo, a programação cultural continua com muita música boa e gastronomia variada. Além disso, o público também conta com artesanato, lazer, cultura e cidadania.

O evento conta com fomento do Procon Estadual. Além disso, recebe apoio da Aderes, do Governo do Estado e da Prefeitura da Serra. A realização é do Instituto Sustentabilidade Brasil, com promoção do Aqui Notícias.

Informações

Local:: Avenida Sibéria, Cidade Continental – Setor Ásia, Serra.

Programação completa

Sexta-feira (08/05)

18h: DJ Rael

20h: Cadu Caruso (Especial Viva Cazuza)

Sábado (09/05)

18h: Allex Araújo

20h: Grupo Samba de Quintal

22h: Deejay General

Encerramento: DJ General

Domingo (10/05)