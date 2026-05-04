Morre mãe que se queimou após filho atear fogo em moto em Domingos Martins

Uma mulher morreu no último domingo (3) após sofrer queimaduras graves durante uma ocorrência da Polícia Militar em Domingos Martins. A vítima, Silvia Pereira, de 56 anos, estava internada em estado crítico.

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Ela permanecia hospitalizada no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves desde a última terça-feira (28), quando o caso aconteceu.

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Segundo informações médicas, Silvia apresentou queimaduras severas no rosto e nos braços e estava entubada.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, a equipe abordou uma motocicleta sem placa, o que motivou a retenção do veículo. Inicialmente, o condutor deixou o local, porém retornou pouco depois.

Em seguida, o homem voltou com um galão de gasolina. Mesmo após ordens para interromper a ação, ele avançou, lançou o combustível sobre a motocicleta e atingiu a própria mãe, que tentava contê-lo. Logo depois, ele ateou fogo.

Durante a ocorrência, o suspeito resistiu à prisão e familiares interferiram na ação. Por isso, os policiais utilizaram espargidor para controlar a situação. Após o controle, os militares detiveram o homem, que também sofreu queimaduras nos braços.