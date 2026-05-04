Morre mãe que se queimou após filho atear fogo em moto em Domingos Martins
Vítima tentou impedir o filho durante abordagem policial e sofreu queimaduras graves; caso ocorreu em Domingos Martins
Uma mulher morreu no último domingo (3) após sofrer queimaduras graves durante uma ocorrência da Polícia Militar em Domingos Martins. A vítima, Silvia Pereira, de 56 anos, estava internada em estado crítico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ela permanecia hospitalizada no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves desde a última terça-feira (28), quando o caso aconteceu.
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Segundo informações médicas, Silvia apresentou queimaduras severas no rosto e nos braços e estava entubada.
Entenda o caso
De acordo com a Polícia Militar, a equipe abordou uma motocicleta sem placa, o que motivou a retenção do veículo. Inicialmente, o condutor deixou o local, porém retornou pouco depois.
Em seguida, o homem voltou com um galão de gasolina. Mesmo após ordens para interromper a ação, ele avançou, lançou o combustível sobre a motocicleta e atingiu a própria mãe, que tentava contê-lo. Logo depois, ele ateou fogo.
Durante a ocorrência, o suspeito resistiu à prisão e familiares interferiram na ação. Por isso, os policiais utilizaram espargidor para controlar a situação. Após o controle, os militares detiveram o homem, que também sofreu queimaduras nos braços.
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