Segurança

Morre trabalhador ferido durante explosão em alojamento no ES

Vítima teve queimaduras graves e não resistiu; outros três trabalhadores seguem internados em estado crítico

Foto: Divulgação/Notaer

Morreu nesta quinta-feira (7) Gildeson Gama Leite, de 30 anos, um dos trabalhadores feridos na explosão em um alojamento no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério.

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O homem estava internado em estado grave desde terça-feira (5), quando ocorreu o acidente. Ele sofreu queimaduras em até 80% do corpo e não resistiu aos ferimentos.

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No momento da explosão, quatro trabalhadores estavam dentro da residência. O imóvel, localizado em uma fazenda, servia como alojamento para a equipe que atuava na colheita de café.

As vítimas são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, na Bahia. Elas viajaram ao Espírito Santo para trabalhar na safra.

Outros três trabalhadores seguem internados em estado crítico no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo o último boletim médico, dois deles tiveram cerca de 90% do corpo queimado, enquanto o terceiro sofreu queimaduras em 60%.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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