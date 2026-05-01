Motorista é detido com carro roubado durante abordagem da PRF
Condutor disse ter alugado o veículo por rede social; carro havia sido roubado no Rio de Janeiro
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo na noite desta quinta-feira (30), na Serra. Durante a abordagem, os agentes identificaram irregularidades nos elementos de identificação do automóvel.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, os policiais verificaram sinais de adulteração no chassi e inconsistências na numeração do motor. Em seguida, a equipe realizou análise técnica detalhada e confirmou que o veículo original era um Nissan/Kicks SV CVT, de cor cinza, roubado no dia 4 de março de 2026, no Rio de Janeiro.
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O condutor afirmou que utilizava o carro há cerca de três meses. Segundo ele, o veículo foi alugado por meio de anúncio em rede social, com pagamento semanal de R$ 700 em dinheiro a um suposto proprietário.
Diante da situação, os agentes encaminharam o motorista, sem lesões, à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil da Serra. Posteriormente, a equipe recolheu o veículo e o levou a um pátio credenciado, conforme os procedimentos vigentes.
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