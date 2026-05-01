Espírito Santo registra o menor número de homicídios em 30 anos

O Espírito Santo encerrou abril com 44 homicídios registrados, o menor número para o mês em três décadas. O resultado também figura como o segundo melhor de toda a série histórica, iniciada em 1996, ficando atrás apenas de junho de 2024.

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Além disso, o Estado mantém uma trajetória de redução da violência ao longo de 2026. No acumulado de janeiro a abril, foram contabilizados 257 homicídios, contra 268 no mesmo período do ano passado, o que representa queda de 4,1%.

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O governador do Estado, Ricardo Ferraço, destacou que os números refletem o fortalecimento das políticas de segurança pública. Segundo ele, o resultado é fruto de planejamento, investimentos e integração entre as forças policiais, com ações contínuas e monitoramento constante.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, afirmou que o desempenho histórico está diretamente ligado ao trabalho das equipes e ao uso estratégico da inteligência policial. Ele também ressaltou a importância de ações específicas em regiões que ainda demandam atenção.

Entre as regiões, o Sul apresentou a maior redução, com queda de 42,3% nos homicídios. As regiões Norte e Noroeste também registraram diminuição, enquanto a Região Metropolitana teve um dos melhores resultados para abril. Por outro lado, a Região Serrana apresentou aumento nos casos e segue como foco das estratégias de segurança.

Outro destaque é a redução dos feminicídios no Estado. Nos primeiros quatro meses do ano, foram registrados oito casos, contra 13 no mesmo período de 2025, o que representa queda de 38,5%. O governo atribui o resultado às ações integradas de prevenção, proteção às vítimas e responsabilização dos agressores.