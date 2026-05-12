Motorista é flagrado com arma e droga durante fiscalização no Gilberto Machado
Homem é detido com revólver calibre .38 e droga durante Operação Cavalo de Aço no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.
Uma abordagem realizada durante a Operação Cavalo de Aço terminou com a apreensão de uma arma de fogo e droga na noite desta segunda-feira (11), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a fiscalização, equipes abordaram um veículo Voyage de cor cinza e encontraram um revólver calibre .38 Special, além de uma quantidade de substância semelhante à maconha e R$ 344 em dinheiro trocado.
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Segundo informações da ocorrência, o homem assumiu ser o proprietário do material encontrado no carro. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.
A Operação Cavalo de Aço vem sendo intensificada em diversos bairros de Cachoeiro com ações voltadas à fiscalização de trânsito, prevenção de crimes e combate ao porte ilegal de armas.
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