Motorista foge após acidente com ferido em Alegre

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na tarde deste domingo (3), por volta das 14h, no km 82, no sentido Cachoeiro, na descida de Alegre, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu nas proximidades de um motel e mobilizou equipes de resgate.

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De acordo com informações iniciais, a batida envolveu um Fiat Uno branco e um Volkswagen Gol cinza, cuja placa não foi identificada. Com o impacto, o Uno capotou e parou fora da pista, aumentando a gravidade da ocorrência.

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Uma pessoa que estava no Uno sofreu ferimentos e apresentou suspeita de fratura na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.

Já o motorista do Gol não permaneceu na cena do acidente e fugiu antes da chegada das autoridades. O caso deve ser investigado para identificar o condutor e esclarecer as circunstâncias da colisão.