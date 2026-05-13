Mulher é encontrada morta em Guaçuí; adolescente confessa participação no crime

Uma mulher, identificada como Valdineia Mendes da Silva, 58 anos, foi encontrada morta em uma área de pedreira após um adolescente de 17 anos se apresentar à Polícia Civil e confessar participação no crime, em Guaçuí, nesta segunda-feira (12).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a polícia, o menor se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil do município e relatou envolvimento no homicídio, ocorrido no último domingo (10).

Leia também: Rapaz de 23 anos é morto a facadas por adolescente em Cachoeiro

Em depoimento, o adolescente afirmou que pretendia roubar a moto da vítima e, para isso, a atraiu até sua residência. Conforme o relato prestado à Polícia Civil, após o encontro, ele decidiu matar a mulher.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente demonstrou frieza durante o depoimento e não apresentou sinais de arrependimento. A moto da vítima foi abandonada pelo suspeito e localizada posteriormente na região da Tremedeira, em Guaçuí.

Após a confissão, equipes das polícias Civil e Militar seguiram até uma área de pedreira localizada após o bairro Santa Cecília, onde encontraram o corpo da vítima.

A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos técnicos no local. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.