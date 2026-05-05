Mulher é encontrada morta em praça de Piúma
Vítima foi encontrada por morador e teve morte confirmada como natural por equipe médica
Uma mulher de 55 anos foi encontrada morta na última segunda-feira (4), em uma praça do bairro Céu Azul, em Piúma.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Um morador da região localizou a vítima, identificada como Sandra Santos, e acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, a equipe confirmou o óbito.
Leia também: Explosão em alojamento deixa quatro feridos durante colheita de café no ES
Em seguida, profissionais de saúde avaliaram a situação. A equipe médica constatou que a morte ocorreu por causas naturais.
Posteriormente, o corpo foi removido e encaminhado a uma funerária do município.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726