Mulher é encontrada morta em praça de Piúma

Uma mulher de 55 anos foi encontrada morta na última segunda-feira (4), em uma praça do bairro Céu Azul, em Piúma.

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Um morador da região localizou a vítima, identificada como Sandra Santos, e acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, a equipe confirmou o óbito.

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Em seguida, profissionais de saúde avaliaram a situação. A equipe médica constatou que a morte ocorreu por causas naturais.

Posteriormente, o corpo foi removido e encaminhado a uma funerária do município.