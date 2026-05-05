Segurança

Mulher é encontrada morta em praça de Piúma

Vítima foi encontrada por morador e teve morte confirmada como natural por equipe médica

Motorista mata passageiro
Foto: Reprodução | Internet

Uma mulher de 55 anos foi encontrada morta na última segunda-feira (4), em uma praça do bairro Céu Azul, em Piúma.

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Um morador da região localizou a vítima, identificada como Sandra Santos, e acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, a equipe confirmou o óbito.

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Em seguida, profissionais de saúde avaliaram a situação. A equipe médica constatou que a morte ocorreu por causas naturais.

Posteriormente, o corpo foi removido e encaminhado a uma funerária do município.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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