Mulher é presa por tráfico de drogas em Piúma
Mulher de 23 anos é presa em Piúma após mandado por tráfico de drogas. Suspeita foi levada para unidade prisional em Cachoeiro.
A Polícia Militar prendeu uma mulher de 23 anos na tarde deste domingo (4), no bairro Monte Aghá, em Piúma. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a PM, os militares receberam informações de que a suspeita estaria circulando pela região. Diante disso, as equipes iniciaram buscas no bairro e localizaram a mulher em uma barraca.
Leia também: Acidente deixa seis feridos em Vargem Alta
Em seguida, os policiais deram voz de prisão e conduziram a suspeita à Delegacia. Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisório Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726