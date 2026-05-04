Mulher é presa por tráfico de drogas em Piúma

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 23 anos na tarde deste domingo (4), no bairro Monte Aghá, em Piúma. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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Segundo a PM, os militares receberam informações de que a suspeita estaria circulando pela região. Diante disso, as equipes iniciaram buscas no bairro e localizaram a mulher em uma barraca.

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Em seguida, os policiais deram voz de prisão e conduziram a suspeita à Delegacia. Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisório Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.