Segurança

Mulher é presa por tráfico de drogas em Piúma

Mulher de 23 anos é presa em Piúma após mandado por tráfico de drogas. Suspeita foi levada para unidade prisional em Cachoeiro.

Chacina
Foto: Aqui Notícias

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 23 anos na tarde deste domingo (4), no bairro Monte Aghá, em Piúma. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a PM, os militares receberam informações de que a suspeita estaria circulando pela região. Diante disso, as equipes iniciaram buscas no bairro e localizaram a mulher em uma barraca.

Leia também: Acidente deixa seis feridos em Vargem Alta 

Em seguida, os policiais deram voz de prisão e conduziram a suspeita à Delegacia. Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisório Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

PiúmaPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por