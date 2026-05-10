Mulher sofre queimaduras após marido atear fogo em roupas em Vila Velha
Crime ocorreu após discussão durante comemoração do Dia das Mães; vítima sofreu queimaduras e foi hospitalizada
Uma mulher ficou ferida após ser atingida por roupas em chamas neste domingo (10), no bairro Paul, em Vila Velha. O suspeito é o próprio marido. A agressão ocorreu após uma discussão durante um churrasco de Dia das Mães.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as informações, a vítima sofreu queimaduras no tórax e na mão esquerda. De acordo com testemunhas, o desentendimento começou por ciúmes. Em seguida, o casal deixou o local e continuou a discussão durante o trajeto até a residência.
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Ainda conforme relatos, o homem perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma rotatória, atingindo parte de um muro público. Moradores afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez.
Ao chegarem em casa, a situação se agravou. O homem teria colocado fogo em roupas e lançado o material contra a esposa.
Vizinhos tentaram prestar socorro, mas foram impedidos porque o suspeito estava armado com uma faca. A intervenção só foi possível após a chegada da Polícia Militar.
A mulher foi encaminhada ao Hospital São Luiz, no bairro Ibes. Já o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
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