Mulher sofre queimaduras após marido atear fogo em roupas em Vila Velha

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por roupas em chamas neste domingo (10), no bairro Paul, em Vila Velha. O suspeito é o próprio marido. A agressão ocorreu após uma discussão durante um churrasco de Dia das Mães.

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Segundo as informações, a vítima sofreu queimaduras no tórax e na mão esquerda. De acordo com testemunhas, o desentendimento começou por ciúmes. Em seguida, o casal deixou o local e continuou a discussão durante o trajeto até a residência.

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Ainda conforme relatos, o homem perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma rotatória, atingindo parte de um muro público. Moradores afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez.

Ao chegarem em casa, a situação se agravou. O homem teria colocado fogo em roupas e lançado o material contra a esposa.

Vizinhos tentaram prestar socorro, mas foram impedidos porque o suspeito estava armado com uma faca. A intervenção só foi possível após a chegada da Polícia Militar.

A mulher foi encaminhada ao Hospital São Luiz, no bairro Ibes. Já o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.