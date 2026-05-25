Mutirão de empregos em Vitória oferece quase 300 vagas nesta quarta

Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho terá uma nova chance na capital: um mutirão de empregos, realizado em parceria com o Senac-ES, vai reunir na Casa do Cidadão, em Itararé, recrutadores para contratação imediata na próxima quarta-feira (27).

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As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, manutenção, limpeza, saúde, logística e atendimento ao público, com funções para diferentes níveis de experiência.

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Entre os cargos ofertados estão auxiliar de limpeza, operador de caixa, balconista, estoquista, eletricista, jardineiro, mecânico de refrigeração, atendente de farmácia, flebotomista e estágio para ensino médio, somando 256 vagas. Há ainda oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

A ação tem como objetivo aproximar trabalhadores das empresas contratantes, facilitar o acesso ao emprego e ampliar as oportunidades de inserção profissional para moradores da capital e da Região Metropolitana.

Palestra e orientação

Além das oportunidades de emprego ofertadas pelas empresas participantes, o evento, que ocorrerá das 9h às 15h30 na Casa do Cidadão, contará com palestra de orientação ao mundo do trabalho e apoio na elaboração de currículos.

Os candidatos devem comparecer munidos de documento oficial com foto. CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado. Os requisitos variam conforme a função, podendo incluir ensino fundamental, médio, curso técnico, experiência prévia ou perfil para primeiro emprego.

Vagas em diferentes áreas

“O mutirão de empregos já se consolidou como uma importante ponte entre quem busca uma oportunidade e as empresas que precisam contratar. A cada edição, percebemos o impacto positivo na geração de renda, na inclusão social e no fortalecimento da economia local”, destacou o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi.

Ainda de acordo com o secretário, nesta nova etapa foi possível reunir vagas em diferentes áreas e para diversos perfis profissionais, inclusive oportunidades para pessoas com deficiência e jovens em busca do primeiro emprego.

“Nosso compromisso é continuar aproximando trabalhadores e empregadores, ampliando o acesso ao mercado de trabalho e criando oportunidades reais para a população”, afirmou o secretário Luciano Forrechi.

Mais oportunidades

Além destas oportunidades, o morador da capital conta com a oferta de vagas que estão disponíveis por meio do site TrabalhaVix e são atualizadas constantemente. Para consultar as vagas, basta acessar o site, clicar em “Exibir mais filtros” e selecionar a cidade de Vitória no campo “Localidade”. Em seguida, o candidato poderá visualizar as oportunidades abertas e clicar em “Saiba mais” para conferir os detalhes de cada vaga, como requisitos, atribuições e forma de candidatura.

Serviço

Mutirão de Empregos Sine Vitória

Quando: Quarta-feira, 27 de maio

Local: Casa do Cidadão (Avenida Maruípe, 2544, em Itararé)

Das 9h às 15h30

Os candidatos devem apresentar documento com foto, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado.

Vagas ofertadas

Auto Imports

• Auxiliar de Estoque – 07 vagas

Brasanitas

• Encarregado de Serviços Gerais – 10 vagas

• Oficial de Manutenção – 05 vagas

• Mecânico de Refrigeração – 05 vagas

• Jardineiro – 05 vagas

• Eletricista – 05 vagas

• Auxiliar de Limpeza – 20 vagas

Carone

• Operador de Caixa – 10 vagas

• Repositor – 10 vagas

• Ajudante de Açougueiro – 06 vagas

• Ajudante de Carga e Descarga – 10 vagas

• Auxiliar de Confeitaria – 06 vagas

• Balconista – 10 vagas

• Embalador – 10 vagas

• Fiscal de Caixa – 05 vagas

• Açougueiro – 05 vagas

• Auxiliar de Cozinha – 05 vagas

Condonal (aceita PCD)

• Auxiliar de Limpeza – 20 vagas

• Artífice de Manutenção – 05 vagas

Monza (aceita PCD)

• Estágio Ensino Médio (Atendente de Padaria) – 10 vagas

• Auxiliar de Limpeza – 05 vagas

• Promotor de Vendas – 03 vagas

• Balconista – 30 vagas

Farmácia Santa Lúcia

• Operador de Vendas – 05 vagas

• Atendente de Farmácia (Balconista) – 13 vagas

• Operador de Caixa – 11 vagas

Tommasi

• Auxiliar de Banco de Sangue (Flebotomista) – 10 vagas

Vespor Automotive (aceita PCD)

• Estoquista – 10 vagas