Mutirão de empregos em Vitória oferece quase 300 vagas nesta quarta
As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, manutenção, limpeza, saúde, logística e atendimento ao público.
Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho terá uma nova chance na capital: um mutirão de empregos, realizado em parceria com o Senac-ES, vai reunir na Casa do Cidadão, em Itararé, recrutadores para contratação imediata na próxima quarta-feira (27).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, manutenção, limpeza, saúde, logística e atendimento ao público, com funções para diferentes níveis de experiência.
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Entre os cargos ofertados estão auxiliar de limpeza, operador de caixa, balconista, estoquista, eletricista, jardineiro, mecânico de refrigeração, atendente de farmácia, flebotomista e estágio para ensino médio, somando 256 vagas. Há ainda oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
A ação tem como objetivo aproximar trabalhadores das empresas contratantes, facilitar o acesso ao emprego e ampliar as oportunidades de inserção profissional para moradores da capital e da Região Metropolitana.
Palestra e orientação
Além das oportunidades de emprego ofertadas pelas empresas participantes, o evento, que ocorrerá das 9h às 15h30 na Casa do Cidadão, contará com palestra de orientação ao mundo do trabalho e apoio na elaboração de currículos.
Os candidatos devem comparecer munidos de documento oficial com foto. CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado. Os requisitos variam conforme a função, podendo incluir ensino fundamental, médio, curso técnico, experiência prévia ou perfil para primeiro emprego.
Vagas em diferentes áreas
“O mutirão de empregos já se consolidou como uma importante ponte entre quem busca uma oportunidade e as empresas que precisam contratar. A cada edição, percebemos o impacto positivo na geração de renda, na inclusão social e no fortalecimento da economia local”, destacou o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi.
Ainda de acordo com o secretário, nesta nova etapa foi possível reunir vagas em diferentes áreas e para diversos perfis profissionais, inclusive oportunidades para pessoas com deficiência e jovens em busca do primeiro emprego.
“Nosso compromisso é continuar aproximando trabalhadores e empregadores, ampliando o acesso ao mercado de trabalho e criando oportunidades reais para a população”, afirmou o secretário Luciano Forrechi.
Mais oportunidades
Além destas oportunidades, o morador da capital conta com a oferta de vagas que estão disponíveis por meio do site TrabalhaVix e são atualizadas constantemente. Para consultar as vagas, basta acessar o site, clicar em “Exibir mais filtros” e selecionar a cidade de Vitória no campo “Localidade”. Em seguida, o candidato poderá visualizar as oportunidades abertas e clicar em “Saiba mais” para conferir os detalhes de cada vaga, como requisitos, atribuições e forma de candidatura.
Serviço
Mutirão de Empregos Sine Vitória
- Quando: Quarta-feira, 27 de maio
- Local: Casa do Cidadão (Avenida Maruípe, 2544, em Itararé)
- Das 9h às 15h30
- Os candidatos devem apresentar documento com foto, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado.
Vagas ofertadas
Auto Imports
• Auxiliar de Estoque – 07 vagas
Brasanitas
• Encarregado de Serviços Gerais – 10 vagas
• Oficial de Manutenção – 05 vagas
• Mecânico de Refrigeração – 05 vagas
• Jardineiro – 05 vagas
• Eletricista – 05 vagas
• Auxiliar de Limpeza – 20 vagas
Carone
• Operador de Caixa – 10 vagas
• Repositor – 10 vagas
• Ajudante de Açougueiro – 06 vagas
• Ajudante de Carga e Descarga – 10 vagas
• Auxiliar de Confeitaria – 06 vagas
• Balconista – 10 vagas
• Embalador – 10 vagas
• Fiscal de Caixa – 05 vagas
• Açougueiro – 05 vagas
• Auxiliar de Cozinha – 05 vagas
Condonal (aceita PCD)
• Auxiliar de Limpeza – 20 vagas
• Artífice de Manutenção – 05 vagas
Monza (aceita PCD)
• Estágio Ensino Médio (Atendente de Padaria) – 10 vagas
• Auxiliar de Limpeza – 05 vagas
• Promotor de Vendas – 03 vagas
• Balconista – 30 vagas
Farmácia Santa Lúcia
• Operador de Vendas – 05 vagas
• Atendente de Farmácia (Balconista) – 13 vagas
• Operador de Caixa – 11 vagas
Tommasi
• Auxiliar de Banco de Sangue (Flebotomista) – 10 vagas
Vespor Automotive (aceita PCD)
• Estoquista – 10 vagas
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