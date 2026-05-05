Mutirão facilita acesso a serviços gratuitos neste sábado em Vitória

Moradores de Monte Belo terão acesso a uma série de atendimentos gratuitos neste sábado (9), sem precisar sair do bairro. A ação “Vitória com Você” acontece das 8h às 13h, na Emef Adilson da Silva Castro, reunindo mais de 40 serviços públicos, orientações e atividades em um único espaço. A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos e aproximar a gestão municipal da população.

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Além disso, o mutirão reúne atendimentos essenciais. A população poderá buscar suporte do Procon Vitória, serviços do Sine Municipal, informações sobre programas habitacionais e orientações para qualificação profissional. Ao mesmo tempo, equipes oferecem educação em saúde bucal, atendimento do Ministério Público e acolhimento especializado para mulheres. Também haverá emissão de carteira de identidade e suporte para documentação.

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Saúde e ações para pets

Na área da saúde, profissionais aplicam vacinas e realizam testes rápidos de ISTs. Paralelamente, a programação inclui oficinas, atividades esportivas e ações de educação ambiental. Assim, o evento também promove mais uma edição do Cabide Solidário, ampliando o apoio social à comunidade.

Os animais de estimação também recebem atenção. Equipes realizam cadastro para castração, oferecem orientações veterinárias e promovem palestras sobre bem-estar animal. Dessa forma, o mutirão amplia o alcance das ações públicas e atende diferentes demandas da população.

A iniciativa

Promovida pela Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, a iniciativa mobiliza diversos setores da Prefeitura de Vitória. Desse modo, o objetivo é alcançar moradores que enfrentam dificuldades para acessar serviços durante a semana, levando atendimento direto aos bairros.

O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, destaca o impacto da ação. Segundo ele, o programa fortalece a presença do poder público nas comunidades. “Levamos serviços essenciais para perto das pessoas. Assim, garantimos mais acesso, mais dignidade e mostramos que a gestão está atenta às demandas da população”, afirma.

Mais serviços

Entre os serviços disponíveis estão orientações do Procon, consultas ao SPC/Serasa, cadastro para cursos, emissão de documentos, vacinação humana e animal, atendimento social, regularização fundiária, apoio jurídico e atividades recreativas. Também haverá ações educativas, oficinas de geração de renda e serviços voltados para MEIs e microcrédito.

Serviço

Vitória com Você – Monte Belo