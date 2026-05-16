Cidades

Não perca! Festival de Inverno de Alegre prossegue com programação diversa

O público poderá aproveitar shows, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica.

Festiva de Inverno de Alegre
Foto: Freepik

Neste sábado (16), o Festival de Inverno de Alegre continua com a programação variada para o público.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O evento acontece no Parque de Exposições “Geraldo Santos” e reúne atrações musicais, lazer, cultura e gastronomia. O festival reforça o compromisso da administração com a valorização dos artistas, além de fortalecer o turismo e movimentar a economia local.

Leia também: Programa para impulsionar startups apresenta novidades na Cidade Expo Inovadora em Alegre

O público poderá aproveitar shows, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica. A programação também contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba, que reuniu empreendedores da região. Neste sábado, quem comanda os shows são: Alan Massini, Marcos Tuim e Aldeia.

Programação do Festival de Inverno de Alegre 2026

Local: Parque de Exposições “Geraldo Santos” – Alegre/ES

16 de maio – sábado

  • 18h – Show com Alan Massini
  • 19h – Show com Marcos Tuim
  • 21h – Show com Aldeia

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Assuntos:

AlegreFestival

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por