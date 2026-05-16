Não perca! Festival de Inverno de Alegre prossegue com programação diversa
O público poderá aproveitar shows, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica.
Neste sábado (16), o Festival de Inverno de Alegre continua com a programação variada para o público.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento acontece no Parque de Exposições “Geraldo Santos” e reúne atrações musicais, lazer, cultura e gastronomia. O festival reforça o compromisso da administração com a valorização dos artistas, além de fortalecer o turismo e movimentar a economia local.
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O público poderá aproveitar shows, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica. A programação também contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba, que reuniu empreendedores da região. Neste sábado, quem comanda os shows são: Alan Massini, Marcos Tuim e Aldeia.
Programação do Festival de Inverno de Alegre 2026
Local: Parque de Exposições “Geraldo Santos” – Alegre/ES
16 de maio – sábado
- 18h – Show com Alan Massini
- 19h – Show com Marcos Tuim
- 21h – Show com Aldeia
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