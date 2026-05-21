“Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar artista", diz Lula no ES
Apesar de Lula não ter citado nomes, correligionários apontam que o discurso também foi um recado para o senador e pré-candidato a presidente da República Flavio Bolsonaro.
“A verdade não falha. Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante agenda no município de Aracruz, nesta quinta-feira (21).
A fala, direcionada aos críticos das políticas públicas implementadas pelo governo, ocorreu na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura.
Apesar de Lula não ter citado nomes, correligionários apontam que o discurso também foi um recado para o senador e pré-candidato a presidente da República Flavio Bolsonaro. O parlamentar teve conversas com o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, vazadas. No áudio, ele tratava de uma negociação de cerca de R$ 134 milhões para financiar o filme do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Entregas
Em terras capixabas, o presidente Lula ainda assinou decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), além de portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil.
Também anunciou a entrega de mais 89 unidades do MovCeus, equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, oficinas e cinema ao ar livre, levando infraestrutura cultural a localidades historicamente desassistidas.
Ainda foram entregues 12 micro-ônibus do Programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, e 11 vans do “Programa Especial de Saúde do Rio Doce” (Novo Acordo do Rio Doce), do Ministério da Saúde.
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