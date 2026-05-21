“Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar artista", diz Lula no ES

“A verdade não falha. Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante agenda no município de Aracruz, nesta quinta-feira (21).

A fala, direcionada aos críticos das políticas públicas implementadas pelo governo, ocorreu na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura.

Apesar de Lula não ter citado nomes, correligionários apontam que o discurso também foi um recado para o senador e pré-candidato a presidente da República Flavio Bolsonaro. O parlamentar teve conversas com o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, vazadas. No áudio, ele tratava de uma negociação de cerca de R$ 134 milhões para financiar o filme do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entregas

Em terras capixabas, o presidente Lula ainda assinou decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), além de portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil.

Também anunciou a entrega de mais 89 unidades do MovCeus, equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, oficinas e cinema ao ar livre, levando infraestrutura cultural a localidades historicamente desassistidas.

Ainda foram entregues 12 micro-ônibus do Programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, e 11 vans do “Programa Especial de Saúde do Rio Doce” (Novo Acordo do Rio Doce), do Ministério da Saúde.