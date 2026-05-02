Nova espécie de anfíbio é descoberta no Parque Nacional do Caparaó

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de anfíbio no Parque Nacional do Caparaó, reforçando o papel estratégico da área na preservação da biodiversidade da Mata Atlântica. A descoberta integra um projeto de pesquisa desenvolvido entre 2019 e 2024, conduzido por equipes do Instituto Últimos Refúgios, da Universidade Federal do Espírito Santo e do Instituto Nacional da Mata Atlântica.

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A identificação envolveu os pesquisadores Thiago Silva Soares, Natalia Soares Campos e Erlan Pirovani Silva, do Instituto Últimos Refúgios; Leonora Pires Costa, da Ufes; e Marina Monjardim, do INMA.

A nova espécie recebeu o nome científico Ischnocnema rubridactyla e passou a ser conhecida como “rãzinha-dos-dedos-vermelhos-do-Caparaó”, em referência à coloração avermelhada nas extremidades.

Embora o primeiro registro tenha ocorrido em 2020, a equipe concluiu a descrição científica apenas neste ano. O estudo foi publicado na revista internacional Zootaxa, após análises detalhadas e comparação com outras espécies já catalogadas.

Segundo os pesquisadores, a descoberta começou durante uma atividade de campo, quando a equipe identificou um canto incomum de anfíbio.

A partir desse indício, os cientistas intensificaram as buscas na região até localizar exemplares que confirmaram a existência da nova espécie. O processo incluiu avaliação minuciosa das características físicas e validação científica.

Além do avanço acadêmico, a descoberta reforça a necessidade de conservação da Mata Atlântica. Os estudiosos destacam que o bioma concentra alta diversidade e elevado grau de endemismo, o que torna áreas protegidas como o Parque Nacional do Caparaó essenciais para a manutenção dos ecossistemas.

O registro da nova espécie também contribui para a gestão ambiental da unidade. Ao evidenciar a riqueza biológica da região, a descoberta fortalece a formulação de políticas públicas, estimula investimentos em pesquisa e amplia a importância de estratégias voltadas à proteção ambiental.