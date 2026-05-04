O que colocou o ES entre os líderes em buscas por motos elétricas no Brasil?

O Espírito Santo está entre as unidades da federação com maior interesse por motos elétricas no país. De acordo com levantamento da Webmotors, maior plataforma de compra e venda de veículos do Brasil, o estado ocupa a quinta posição no ranking nacional de buscas.

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No topo da lista aparece o Rio de Janeiro, seguido por São Paulo, Santa Catarina e Paraná, que completam as quatro primeiras colocações. Os dados consideram o volume de pesquisas online realizadas ao longo dos últimos 12 meses.

A concentração de estados das regiões Sul e Sudeste entre os dez primeiros colocados evidencia um padrão relevante: o interesse por motos elétricas está mais presente em áreas com maior desenvolvimento econômico e melhor infraestrutura de mobilidade. Nesses locais, a adoção de tecnologias e soluções sustentáveis tende a ocorrer de forma mais acelerada.

O levantamento também aponta um crescimento expressivo na procura pelo tema. Ao todo, foram registradas cerca de 7 milhões de buscas pelos termos “moto elétrica” e “motos elétricas” no período analisado, com alta de 22% apenas nos últimos três meses.

Esse avanço acompanha uma tendência já observada no mercado. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que, entre janeiro e outubro de 2025, foram emplacadas 7.133 motos elétricas no Brasil, um aumento de aproximadamente 20,5% em comparação com o mesmo intervalo de 2024.

Metodologia

O estudo considerou a soma das buscas realizadas nos últimos 12 meses para os termos “moto elétrica” e “motos elétricas”. Foram analisadas pesquisas em plataformas como Google, Bing, YouTube, TikTok, X (antigo Twitter) e Pinterest, no período de março de 2025 a fevereiro de 2026. Para identificar as principais dúvidas dos usuários, foram selecionados os dois resultados com maior volume de buscas.