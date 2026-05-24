Onde comprar remédio em Cachoeiro hoje? Confira a lista de farmácias

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde divulgou a relação das farmácias de plantão para este domingo (24), em Cachoeiro de Itapemirim. As unidades estarão disponíveis para atendimento em diferentes regiões da cidade.

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No bairro Guandu, a opção é a Rede Farmes Beira Rio, localizada na Avenida Beira Rio, 195, antes da Igreja Batista. No Centro, estarão de plantão a Drogmed, na Praça Jerônimo Monteiro, em frente aos Correios, e a Drogalima, na Rua Dr. Raulino de Oliveira, em frente à Santa Casa.

Já no bairro Santo Antônio, o atendimento será realizado pela Rede Farmes Santo Antônio, situada na Avenida Jones Santos Neves, em frente à Fauna Urbana. Em Valão, a população poderá procurar a Drogaria Consolação, instalada às margens da Rodovia Mauro Miranda Madureira, em frente ao Posto Valão.

Outra unidade participante do plantão é a Rede Farmes Aeroporto, localizada na Avenida Ruy Pinto Bandeira, no bairro Rui Pinto Bandeira, próximo ao Supermercado Raquel.

De acordo com a Vigilância Sanitária, as drogarias localizadas no Centro e em Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h. Nos demais bairros, o atendimento ocorre das 7h às 19h, com possibilidade de extensão facultativa até as 22h.

A Vigilância Sanitária também disponibiliza atendimento para sugestões e reclamações pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (28) 3199-1631.