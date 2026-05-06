Ônibus com 31 passageiros pega fogo no Sul do ES
Motorista percebeu fumaça, parou o veículo e retirou os 31 passageiros em segurança
Um ônibus de viagem pegou fogo na madrugada desta terça-feira (6) no km 458,8 da BR-101, em Mimoso do Sul. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as primeiras informações, o veículo fazia a linha entre Niterói e Vitória e transportava 31 passageiros, incluindo idosos e crianças. O incêndio começou enquanto a maioria dormia.
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Ao perceber a fumaça, o motorista parou no acostamento e iniciou a evacuação imediata. Todos os ocupantes deixaram o ônibus em segurança.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram a ocorrência. Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas.
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