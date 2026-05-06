Segurança

Ônibus com 31 passageiros pega fogo no Sul do ES

Motorista percebeu fumaça, parou o veículo e retirou os 31 passageiros em segurança

ônibus pega fogo BR-101 ES
Foto: Redes Sociais

Um ônibus de viagem pegou fogo na madrugada desta terça-feira (6) no km 458,8 da BR-101, em Mimoso do Sul. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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Segundo as primeiras informações, o veículo fazia a linha entre Niterói e Vitória e transportava 31 passageiros, incluindo idosos e crianças. O incêndio começou enquanto a maioria dormia.

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Ao perceber a fumaça, o motorista parou no acostamento e iniciou a evacuação imediata. Todos os ocupantes deixaram o ônibus em segurança.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram a ocorrência. Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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