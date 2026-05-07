Operação combate tráfico de drogas e prende dois suspeitos em Guaçuí

As polícias Civil e Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Cidade Limpa em Guaçuí, com foco no combate ao tráfico de drogas e crimes relacionados no município.

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A ação foi coordenada pela delegada Yasmin Neves Fassarella e teve como objetivo cumprir 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra investigados por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

As investigações foram realizadas pelo serviço reservado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e pelo setor de inteligência da Delegacia de Guaçuí, que identificaram os alvos da operação.

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As buscas ocorreram nos bairros Manoel Monteiro Torres, Bairro da Palha, Cid Moreira e Vale do Sol. Durante as diligências, um homem de 22 anos foi preso no Bairro da Palha. Na residência dele, os policiais apreenderam cerca de 100 gramas de cocaína, cinco buchas da droga, uma porção de haxixe, dez pedaços de PAK — conhecido como haxixe paquistanês —, além de um revólver calibre 32 com cinco munições intactas, aparelho celular e materiais usados para embalar entorpecentes.

Já na casa de outro suspeito, de 23 anos, localizada às margens da BR-482, foram encontrados dois veículos com indícios de adulteração e uma motocicleta com restrição de furto. Os veículos foram removidos para o pátio credenciado.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a unidade policial. Após os procedimentos, eles serão transferidos para o sistema prisional.

Segundo a delegada Yasmin Neves Fassarella, as investigações terão continuidade, principalmente após a análise dos celulares e demais materiais apreendidos durante a operação.