Operação do Detran registra 170 infrações em Cachoeiro e Vila Velha
Operação do Detran em Cachoeiro de Itapemirim registrou 89 infrações e removeu motocicletas irregulares durante fiscalização no fim de semana.
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) intensificou as ações de fiscalização durante o último fim de semana com novas etapas da Operação Cavalo de Aço, realizada dentro da Operação Integrada Força Pela Vida. As abordagens aconteceram em Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha e resultaram em quase 600 veículos fiscalizados e 170 infrações de trânsito registradas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A primeira ação ocorreu na noite de sexta-feira (15), na Avenida José Tavares de Brito, no bairro Glória, em Vila Velha, em frente à fábrica da Garoto. No local, as equipes abordaram 519 veículos, sendo 388 motocicletas, 121 carros e 10 veículos de aplicativo ou táxis.
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Durante a fiscalização, os agentes realizaram 398 testes de alcoolemia com bafômetro passivo. Segundo o Detran|ES, nenhum motorista foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool. Ainda assim, a operação terminou com a emissão de 81 Autos de Infração de Trânsito (AITs).
Já no sábado (16), a operação foi realizada na Avenida Beira Rio, na região central de Cachoeiro de Itapemirim. Desta vez, a fiscalização teve foco exclusivo em motocicletas. Ao todo, 53 veículos foram abordados.
Em Cachoeiro, os agentes aplicaram sete testes de etilômetro e registraram 89 autos de infração. Além disso, três motocicletas foram removidas por irregularidades e outras três acabaram liberadas após os condutores regularizarem a situação no local.
De acordo com o Detran|ES, a Operação Cavalo de Aço tem como objetivo reforçar a fiscalização nas ruas, combater práticas perigosas no trânsito e verificar itens obrigatórios de segurança. A iniciativa também busca conscientizar motoristas sobre a importância de manter veículos e documentação regularizados, contribuindo para a redução de acidentes no Espírito Santo.
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