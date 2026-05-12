Oportunidades de empregos no Sine de Cachoeiro nesta terça (12); confira

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade.

Quem estive procurando emprego, nesta terça (12), pode comparecer ao Sine de Cachoeiro. O órgão está ofertando 240 vagas para diversos setores da economia.

As oportunidades contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.

O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Quer se inscrever?

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

Veja as vagas

  • Acabador de granito (colador/acabador de pias) — 5 vagas
  • Açougueiro — 1 vaga
  • Ajudante de motorista — 1 vaga
  • Ajudante de carga e descarga — 1 vaga
  • Ajudante de obras — 2 vagas
  • Apontador de obras (aceita PCD) — 10 vagas
  • Armador de construção — 6 vagas
  • Atendente de balcão — 10 vagas
  • Atendente de lanchonete — 2 vagas
  • Atendente de estacionamento — 1 vaga
  • Atendente setor de frios (balconista) — 2 vagas
  • Auxiliar de confeiteiro — 1 vaga
  • Auxiliar de limpeza — 1 vaga
  • Auxiliar de limpeza (serviços gerais) — 2 vagas
  • Auxiliar de linha de produção (frigorífico) — 30 vagas
  • Auxiliar de linha de produção (ajudante de pátio) — 1 vaga
  • Auxiliar de linha de produção (empresa de mineração) — 5 vagas
  • Auxiliar de logística — 3 vagas
  • Auxiliar de produção (ajudante geral) — 3 vagas
  • Auxiliar de linha de produção (ajudante de serra ponte) — 1 vaga
  • Auxiliar de linha de produção (ajudante ladrilheira) — 1 vaga
  • Auxiliar de linha de produção (ajudante de pátio/mármore e granito) — 1 vaga
  • Auxiliar financeiro (assistente financeiro) — 1 vaga
  • Auxiliar de saúde bucal — 1 vaga
  • Auxiliar técnico eletrônico — 1 vaga
  • Vidraceiro auxiliar — 1 vaga
  • Balconista de açougue — 3 vagas
  • Banho e tosa de animais domésticos — 1 vaga
  • Carpinteiro (aceita PCD) — 3 vagas
  • Cenotécnico — 2 vagas
  • Cenotécnico (vaga temporária) — 1 vaga
  • Controlador de pragas (dedetizador) — 1 vaga
  • Costureira em geral — 1 vaga
  • Costureira e cortadeira de roupas — 2 vagas
  • Eletricista de corrente contínua (aceita PCD) — 10 vagas
  • Empacotador — 4 vagas
  • Empacotador (vaga para PCD) — 1 vaga
  • Entregador (repositor de rota) — 1 vaga
  • Escrevente auxiliar — 2 vagas
  • Fiscal de loja — 1 vaga
  • Gerência de atendimento e vendas (empresa de veículos) — 1 vaga
  • Gerência de atendimento e vendas — 1 vaga
  • Inspetor de alunos/assistente de disciplina (vaga temporária) — 1 vaga
  • Mecânico industrial — 5 vagas
  • Motorista de caminhão categoria D — 4 vagas
  • Operador de caixa — 1 vaga
  • Operador de caixa (supermercado) — 6 vagas
  • Operador de câmara fria — 2 vagas
  • Operador de circuito interno de TV — 1 vaga
  • Operador de laminação (auxiliar de laminação) — 1 vaga
  • Operador de máquinas (aceita PCD) — 10 vagas
  • Operador de máquina desdobradeira de mármore e granito (serrador) — 2 vagas
  • Operador de ponte rolante — 4 vagas
  • Operador de ponte rolante — 3 vagas
  • Operador de produção — 5 vagas
  • Operador de tesoura mecânica e máquina de corte — 1 vaga
  • Orientador fisiocorporal (professor de musculação) — 1 vaga
  • Polidor de pedras — 1 vaga
  • Repositor — 3 vagas
  • Servente de obras (aceita PCD) — 50 vagas
  • Serrador de pedras — 1 vaga
  • Torneiro mecânico — 3 vagas
  • Vendedor do comércio e instalador de baterias (técnico de vendas) — 1 vaga
  • Vendedor externo (distribuidora) — 1 vaga
  • Vendedor de mármore e granito (técnico de vendas) — 2 vagas
  • Vendedor de serviços (vendedor de empréstimo) — 1 vaga
  • Vendedor interno (atendente/pré-vendas) — 1 vaga

