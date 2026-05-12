Oportunidades de empregos no Sine de Cachoeiro nesta terça (12); confira
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade.
Quem estive procurando emprego, nesta terça (12), pode comparecer ao Sine de Cachoeiro. O órgão está ofertando 240 vagas para diversos setores da economia.
As oportunidades contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.
O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Quer se inscrever?
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
Veja as vagas
- Acabador de granito (colador/acabador de pias) — 5 vagas
- Açougueiro — 1 vaga
- Ajudante de motorista — 1 vaga
- Ajudante de carga e descarga — 1 vaga
- Ajudante de obras — 2 vagas
- Apontador de obras (aceita PCD) — 10 vagas
- Armador de construção — 6 vagas
- Atendente de balcão — 10 vagas
- Atendente de lanchonete — 2 vagas
- Atendente de estacionamento — 1 vaga
- Atendente setor de frios (balconista) — 2 vagas
- Auxiliar de confeiteiro — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza — 1 vaga
- Auxiliar de limpeza (serviços gerais) — 2 vagas
- Auxiliar de linha de produção (frigorífico) — 30 vagas
- Auxiliar de linha de produção (ajudante de pátio) — 1 vaga
- Auxiliar de linha de produção (empresa de mineração) — 5 vagas
- Auxiliar de logística — 3 vagas
- Auxiliar de produção (ajudante geral) — 3 vagas
- Auxiliar de linha de produção (ajudante de serra ponte) — 1 vaga
- Auxiliar de linha de produção (ajudante ladrilheira) — 1 vaga
- Auxiliar de linha de produção (ajudante de pátio/mármore e granito) — 1 vaga
- Auxiliar financeiro (assistente financeiro) — 1 vaga
- Auxiliar de saúde bucal — 1 vaga
- Auxiliar técnico eletrônico — 1 vaga
- Vidraceiro auxiliar — 1 vaga
- Balconista de açougue — 3 vagas
- Banho e tosa de animais domésticos — 1 vaga
- Carpinteiro (aceita PCD) — 3 vagas
- Cenotécnico — 2 vagas
- Cenotécnico (vaga temporária) — 1 vaga
- Controlador de pragas (dedetizador) — 1 vaga
- Costureira em geral — 1 vaga
- Costureira e cortadeira de roupas — 2 vagas
- Eletricista de corrente contínua (aceita PCD) — 10 vagas
- Empacotador — 4 vagas
- Empacotador (vaga para PCD) — 1 vaga
- Entregador (repositor de rota) — 1 vaga
- Escrevente auxiliar — 2 vagas
- Fiscal de loja — 1 vaga
- Gerência de atendimento e vendas (empresa de veículos) — 1 vaga
- Gerência de atendimento e vendas — 1 vaga
- Inspetor de alunos/assistente de disciplina (vaga temporária) — 1 vaga
- Mecânico industrial — 5 vagas
- Motorista de caminhão categoria D — 4 vagas
- Operador de caixa — 1 vaga
- Operador de caixa (supermercado) — 6 vagas
- Operador de câmara fria — 2 vagas
- Operador de circuito interno de TV — 1 vaga
- Operador de laminação (auxiliar de laminação) — 1 vaga
- Operador de máquinas (aceita PCD) — 10 vagas
- Operador de máquina desdobradeira de mármore e granito (serrador) — 2 vagas
- Operador de ponte rolante — 4 vagas
- Operador de ponte rolante — 3 vagas
- Operador de produção — 5 vagas
- Operador de tesoura mecânica e máquina de corte — 1 vaga
- Orientador fisiocorporal (professor de musculação) — 1 vaga
- Polidor de pedras — 1 vaga
- Repositor — 3 vagas
- Servente de obras (aceita PCD) — 50 vagas
- Serrador de pedras — 1 vaga
- Torneiro mecânico — 3 vagas
- Vendedor do comércio e instalador de baterias (técnico de vendas) — 1 vaga
- Vendedor externo (distribuidora) — 1 vaga
- Vendedor de mármore e granito (técnico de vendas) — 2 vagas
- Vendedor de serviços (vendedor de empréstimo) — 1 vaga
- Vendedor interno (atendente/pré-vendas) — 1 vaga
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726