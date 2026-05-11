Suzano abre vagas de emprego em quatro cidades do ES

A Suzano abriu inscrições para vagas de trabalho presencial no Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Aracruz, Serra, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.

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Em Aracruz, a empresa disponibiliza uma vaga efetiva para Analista de Planejamento Florestal PL. A oportunidade também atende pessoas com deficiência (PCD). Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter formação superior em Engenharia ou Administração, conhecimento em linguagem de programação Python, experiência com SAP, domínio de ferramentas de dados e conhecimento avançado em Pacote Office, especialmente Excel.

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Já em Serra, a Suzano busca profissionais para a função de Técnico(a) de Manutenção. A vaga também contempla candidatos PCD. Nesse caso, a empresa exige ensino técnico completo em mecânica. Contudo, formação técnica em elétrica aparece como diferencial.

Em São Mateus, a companhia abriu seleção para Técnico(a) de Manutenção Florestal III. Os interessados devem possuir ensino técnico completo ou estar cursando ensino superior. Além disso, precisam ter CNH categoria B, experiência comprovada na área e conhecimento em gestão de pessoas e ferramentas da qualidade.

Enquanto isso, em Cachoeiro de Itapemirim, a oportunidade disponível é para Técnico(a) de Almoxarifado. Para concorrer, os candidatos devem possuir curso técnico com certificado, bons conhecimentos em SAP e Pacote Office, CNH categoria B e residência no município.

A empresa informou ainda que candidatos PCD precisam anexar o laudo médico no momento da inscrição. Além disso, o processo seletivo contará com etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação. As inscrições acontecem por meio da plataforma Gupy.

Vagas

Analista de Planejamento Florestal PL

Inscrições até: 17/05/2026

Local de trabalho: Aracruz – ES

Técnico(a) Manutenção

Inscrições até: 13/05/2026

Local de trabalho: Serra – ES

Vaga para Técnico(a) Manutenção Florestal III

Inscrições até: 12/05/2026

Local de trabalho: São Mateus – ES

Técnico(a) de Almoxarifado

Inscrições até: 14/05/2026