Pedido de amor desencadeia consequências sombrias em “Obsessão”

Em “Obsessão“, Bear sempre alimentou sentimentos por Nikki, sua amiga de infância e grande paixão. Contudo, ao tentar transformar esse amor em realidade, ele acaba despertando forças perigosas ligadas ao misterioso “One Wish Willow”, conhecido como Salgueiro dos Desejos.

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Movido pelo romantismo e pela esperança de conquistar Nikki, Bear decide quebrar o lendário salgueiro. Mas, o desejo realizado não acontece sem consequências. Aos poucos, ele descobre que o pedido feito ao local carrega um preço sombrio e capaz de mudar completamente seu destino.

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Enquanto tenta lidar com as consequências do desejo, o personagem também precisa proteger a relação construída ao longo dos anos com Nikki.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Michael (2D)

Todos os dias – 17h30 | 20h15 (DUBLADO)

Sala 02

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 18h30 | 21h (DUBLADO)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

A Colisão Dos Destinos (2D)

Todos os dias – 17h30 | 19h10 | 20h50 (NACIONAL)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h45 (NACIONAL)

Sala 04

Mortal Kombat 2 (2D)

Quinta a terça – 18h45 (DUBLADO)

Obsessão (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 21h (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mortal Kombat 2 (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Michael (2D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

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A Colisão Dos Destinos (2D)

Todos os dias – 16h | 17h50 | 19h30 | 21h (NACIONAL)

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O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA