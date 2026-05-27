PF faz operação contra circulação de dinheiro falso no ES

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a Operação Falsus Numarius para investigar a circulação de moeda falsa em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo.

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Segundo a Polícia Federal, a ação teve como objetivo cumprir uma medida cautelar expedida pela Justiça Federal do Espírito Santo no âmbito de um inquérito que apura o crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal.

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Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão para recolher provas relacionadas à produção, aquisição e circulação de cédulas falsas.

De acordo com as investigações, há indícios da atuação de pessoas envolvidas na introdução de dinheiro falso no comércio local, além de negociações realizadas por aplicativos de mensagens e redes sociais.

A Polícia Federal informou que a medida busca aprofundar as investigações, identificar possíveis comparsas e interromper a prática criminosa. Além disso, os policiais procuram apreender materiais utilizados na falsificação e distribuição das cédulas.

O crime de moeda falsa pode resultar em pena de até 12 anos de prisão, além de multa.

A Polícia Federal também orienta que qualquer suspeita de recebimento de cédulas falsas seja comunicada imediatamente às autoridades competentes.