PF investiga caixa dois e extorsão em operação no Espírito Santo

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (5), a Operação Risco Zero, no município da Serra, no Espírito Santo. A ação tem como foco investigar suspeitas de caixa dois eleitoral, extorsão e falsa comunicação de crime durante campanhas políticas.

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Segundo a investigação, um valor de R$ 40 mil teria sido usado de forma irregular em uma campanha. Esse dinheiro, conforme apurado, foi transferido via PIX no dia 1º de outubro de 2024, mas não apareceu na prestação de contas oficial do candidato. Na prática, isso pode configurar caixa dois, ou seja, quando recursos são usados sem declaração à Justiça Eleitoral.

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Além disso, a Polícia Federal identificou um possível esquema de pressão. De acordo com os investigadores, o grupo oferecia dinheiro para a campanha e, em troca, exigia que o candidato assinasse a transferência de um veículo como garantia. Se o candidato perdesse a eleição, o carro ficava com os financiadores, o que caracteriza, em tese, o crime de extorsão.

Durante a operação, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em casas e empresas na Serra. Eles recolheram documentos, celulares e computadores que podem ajudar a esclarecer o caso.

Agora, todo o material será analisado por peritos da Polícia Federal. As investigações seguem em andamento, e os envolvidos podem responder por crimes como falsidade ideológica eleitoral, extorsão e falsa comunicação de crime.

Por fim, a Polícia Federal destacou que a operação busca garantir mais transparência nas eleições e combater práticas ilegais no financiamento de campanhas.