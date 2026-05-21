Piúma oferece oficinas gratuitas de crochê e decupagem
Uma das ações será a Oficina de Crochê, conduzida pela oficineira Claudia Taylor.
A Prefeitura de Piúma abriu inscrições para duas oficinas gratuitas para população. As atividades acontecem nos próximos dias e oferecem vagas limitadas para os participantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Crochê
Uma das ações será a Oficina de Crochê, conduzida pela oficineira Claudia Taylor. As aulas acontecem entre os dias 25 e 27 de maio, no auditório da Secretaria de Assistência Social. As inscrições seguem abertas até esta quarta (22).
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A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento de habilidades manuais, além de estimular a criatividade dos participantes. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial da Prefeitura de Piúma.
Decupagem
Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento, em parceria com o Centro Margaridas, também promove a Oficina Terapêutica para Mulheres, com foco em decupagem em caixa de MDF.
A oficina será realizada no dia 25 de maio, às 9h, no Centro Educacional Euzinha Nery, no bairro Piúminas. As inscrições seguem abertas até o dia 24 de maio.
Segundo a divulgação da prefeitura, a proposta é oferecer um espaço de aprendizado, relaxamento e troca de experiências entre as participantes. A ação também disponibiliza vagas limitadas.
As inscrições para as duas oficinas estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Piúma: www.piuma.es.gov.br.
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