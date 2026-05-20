PM apreende armas e mais de 260 munições após denúncia em Burarama
Moradores denunciaram tiros em comunidade de Furquilha e policiais localizaram suspeito com armamentos e munições.
A Polícia Militar apreendeu armas e munições durante uma ação realizada na localidade de Furquilha, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada após moradores denunciarem disparos de arma de fogo na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a PM, equipes do 9º Batalhão realizavam patrulhamento na comunidade quando receberam informações de que um homem estaria efetuando tiros no local.
Leia também: Discussão por traição pode ter motivado morte de cuidadora em Castelo
Após diligências, os militares localizaram e conduziram um suspeito identificado pelas iniciais M.S.S.
Durante a ação, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .32, um revólver Taurus calibre .32 Long, 200 munições calibre .22 LR, 52 munições calibre .32 e outras 12 munições calibre .32 S&W.
Todo o material recolhido foi encaminhado juntamente com o suspeito para a delegacia responsável pela ocorrência.
“O trabalho preventivo e a pronta resposta às denúncias da população seguem sendo fundamentais para retirarmos armas ilegais de circulação e reforçarmos a segurança em nossa região”, afirmou o tenente-coronel Nério, comandante do 9º BPM.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726