PM apreende armas e mais de 260 munições após denúncia em Burarama

A Polícia Militar apreendeu armas e munições durante uma ação realizada na localidade de Furquilha, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada após moradores denunciarem disparos de arma de fogo na região.

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Segundo a PM, equipes do 9º Batalhão realizavam patrulhamento na comunidade quando receberam informações de que um homem estaria efetuando tiros no local.

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Após diligências, os militares localizaram e conduziram um suspeito identificado pelas iniciais M.S.S.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .32, um revólver Taurus calibre .32 Long, 200 munições calibre .22 LR, 52 munições calibre .32 e outras 12 munições calibre .32 S&W.

Todo o material recolhido foi encaminhado juntamente com o suspeito para a delegacia responsável pela ocorrência.

“O trabalho preventivo e a pronta resposta às denúncias da população seguem sendo fundamentais para retirarmos armas ilegais de circulação e reforçarmos a segurança em nossa região”, afirmou o tenente-coronel Nério, comandante do 9º BPM.