PM apreende metralhadora e outras armas na zona rural de Afonso Cláudio

A Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu cinco armas de fogo e munições durante uma ação realizada na tarde de terça-feira (5), na zona rural de Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado.

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De acordo com a corporação, a apreensão ocorreu após denúncias anônimas indicarem que armamentos estariam escondidos em uma propriedade localizada na localidade de São Mateus, área rural do distrito de Piracema, a cerca de 10 quilômetros de Fazenda Guandu.

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As equipes da Força Tática, com apoio de uma unidade K9, se deslocaram até o endereço indicado. Com autorização do proprietário, foi realizada uma varredura no local com o auxílio de um cão farejador, que ajudou na localização do material.

Durante as buscas, os policiais encontraram cinco armas de fogo, entre elas uma metralhadora calibre .380 com carregador, além de espingardas e um garruchão, bem como dez munições. Segundo informações repassadas à polícia, parte do armamento pode ter sido utilizada em um ataque registrado anteriormente no município, hipótese que será investigada.

Após a apreensão, foram realizadas diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo em Afonso Cláudio, que ficará responsável pelas investigações.

A polícia segue apurando a origem das armas e possíveis ligações com crimes ocorridos na região.