Esquema de “delivery” é alvo da PM em Cachoeiro
Polícia apreende quase 1 quilo de cocaína, lança-perfume e maconha em área de mata entre os bairros Tijuca e União, em Cachoeiro de Itapemirim.
Uma grande quantidade de drogas foi apreendida nesta quinta-feira (8) em uma área de mata localizada entre os bairros Tijuca e União, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações da Polícia Militar, a ação aconteceu após uma denúncia anônima apontar a existência de um esquema de entrega de entorpecentes no modelo “delivery”, com materiais escondidos para retirada posterior.
Após monitoramento da região, equipes realizaram buscas no local e encontraram sacolas contendo aproximadamente 995 gramas de cocaína, além de seis unidades de PAC, 13 frascos de lança-perfume e oito buchas de maconha.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, ninguém foi detido.
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