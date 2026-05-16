Segurança

PM realiza três operações e apreende drogas em Cachoeiro

Operações em Cachoeiro
Foto: Divulgação

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio de equipes do 9º BPM/3º CPOR, realizou na noite desta sexta-feira (15) três importantes ações de combate ao tráfico de entorpecentes em diferentes bairros de Cachoeiro de Itapemirim, resultando na apreensão de drogas, materiais utilizados no tráfico e na condução de cinco envolvidos.

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As ocorrências foram registradas nos bairros Gilson Carone, IBC e Independência, durante patrulhamentos e ações desencadeadas a partir de denúncias recebidas pelas equipes policiais.

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No bairro Gilson Carone, dois suspeitos identificados pelas iniciais M.S. e T.S.P. foram conduzidos após equipes localizarem:

  • 27 frascos de substância análoga a lança perfume;
  • 8 buchas grandes de maconha;
  • 2 aparelhos celulares.

Já no bairro IBC, durante abordagem a indivíduos que realizavam comercialização de entorpecentes em via pública, foram apreendidos:

  • 260 gramas de substância análoga à cocaína;
  • 1 balança de precisão;
  • 3 aparelhos celulares;
  • R$ 600,00 em espécie;
  • Vasto material para endola;
  • 1 motocicleta com restrição de furto e roubo.

Foram conduzidos os indivíduos identificados pelas iniciais T.P. e L.O.M.

Na terceira ocorrência, registrada no bairro Independência, equipes de Motopatrulha abordaram um suspeito denunciado por comercializar drogas utilizando uma motocicleta. A ação resultou na apreensão de:

  • 15 gramas de maconha;
  • 45 gramas de haxixe;
  • 1 balança de precisão;
  • 1 motocicleta Honda/CG 160 Titan apreendida administrativamente.

Foi conduzido o indivíduo identificado pelas iniciais G.H.R.C.

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O comandante do 9º BPM, Tenente-Coronel Nério, destacou que as ações demonstram a atuação permanente da Polícia Militar no enfrentamento à criminalidade:

“Seguimos atentos às ações criminosas em nossa área de atuação, retirando diariamente armas, drogas e criminosos das ruas. Somente neste último turno de serviço, tivemos três apreensões significativas em situações distintas, demonstrando a presença ativa da Polícia Militar nos bairros e o comprometimento das equipes com a segurança da população.”

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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