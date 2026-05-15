Polícia Militar apreende arma e cocaína durante ação em Cachoeiro

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, munições e aproximadamente 400 gramas de cocaína durante uma ação realizada nesta sexta-feira (15), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Segundo a PM, as equipes realizavam patrulhamento tático motorizado quando receberam informações de que indivíduos utilizavam um imóvel na Rua Emerson Bernadino para envasar entorpecentes. Além disso, os suspeitos também estariam armados dentro da residência.

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Diante da denúncia, os militares seguiram até o endereço informado. Durante as diligências, a equipe conseguiu abordar os suspeitos e apreender os materiais encontrados no imóvel.

Ao todo, a Polícia Militar recolheu uma pistola Taurus TH calibre .40, dois carregadores de pistola calibre .40, dois carregadores de pistola calibre 9mm, 38 munições calibre .40, 20 munições calibre 9mm, cerca de 400 gramas de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas.

Ainda conforme a ocorrência, dois homens foram conduzidos durante a ação. Eles foram identificados como Huyan Viana Paula e Luiz Guilherme da Silva Casagrande.

A ocorrência foi registrada pela Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo.