PMES recebe 51 novas viaturas e reforça segurança em todo o ES

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, nesta terça-feira (05), a entrega de 51 novas viaturas que irão reforçar o policiamento ostensivo em diversas regiões do Estado. A ação faz parte do processo de modernização da frota e ampliação da capacidade operacional da corporação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa integra a primeira etapa de um plano mais amplo, que prevê a renovação de 115 viaturas no total, com investimento superior a R$ 21,1 milhões. Os recursos são provenientes do Tesouro Estadual, com apoio da Secretaria de Recuperação do Rio Doce (SERD), do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (FESP) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF).

Leia também: Mulher sofre queimaduras graves após ataque de marido em Marataízes

Os veículos entregues são do modelo Renault Duster 1.3 TCe semiblindado, equipados com motor turbo de até 163 cavalos, câmbio automático CVT e tecnologia embarcada. As viaturas contam ainda com sistemas de segurança como controle de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição eletrônica, seis airbags e proteção balística semiblindada.

Adaptadas para o serviço policial, as novas unidades possuem sinalização luminosa e sonora, compartimento para custódia de conduzidos e estrutura preparada para equipamentos de comunicação, garantindo mais segurança aos militares e maior eficiência no atendimento às ocorrências.

Durante a solenidade, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, destacou que o investimento fortalece a atuação da segurança pública no Estado. Já o comandante-geral da PMES, coronel Rubim, afirmou que a modernização da frota melhora as condições de trabalho dos policiais e amplia a capacidade de resposta nas ruas.

As viaturas serão distribuídas entre batalhões e unidades especializadas, incluindo os 5º, 6º, 8º, 12º e 13º Batalhões, a 10ª Companhia Independente, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e a Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica e Proteção à Mulher (CIMU), reforçando o policiamento em todo o território capixaba.