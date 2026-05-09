Polícia apreende drogas durante patrulhamento em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu cerca de 200 buchas de maconha durante patrulhamento no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu após denúncia sobre tráfico de drogas na região.

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Durante o patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre um suspeito que estaria comercializando entorpecentes no local. Em seguida, os militares iniciaram buscas a pé para tentar realizar a abordagem.

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No entanto, ao perceber a presença policial, o indivíduo fugiu e não foi alcançado. Ainda assim, a equipe continuou as diligências na área.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma sacola verde abandonada. Dentro do material, havia 261 buchas de maconha prontas para comercialização.

A ocorrência foi registrada, e o material apreendido foi encaminhado para a delegacia. Apesar da fuga, a polícia segue com ações para identificar o suspeito.

Por fim, a operação reforça o trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas no município.